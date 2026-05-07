تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله رغم محاولات التهدئة الدولية

تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تصعيداً متسارعاً بين إسرائيل وحزب الله، رغم استمرار الجهود الدولية الرامية لاحتواء الأزمة ومنع توسع المواجهات العسكرية في المنطقة. وتواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية على مواقع داخل جنوب لبنان، مؤكدة أنها تستهدف تحركات ومواقع تابعة لحزب الله، بينما يرد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه مواقع إسرائيلية على الحدود الشمالية.





ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من انهيار التهدئة الحالية، خاصة مع تكرار الهجمات المتبادلة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي يرفع احتمالات اندلاع مواجهة أوسع قد تمتد تداعياتها إلى المنطقة بالكامل. كما تحدثت تقارير إسرائيلية عن استعدادات عسكرية لاحتمال توسيع العمليات إذا فشلت جهود الوساطة في تثبيت التهدئة.





وفي المقابل، تكثف الولايات المتحدة وعدد من القوى الدولية اتصالاتها مع الأطراف المعنية لخفض التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى حرب شاملة، وسط مخاوف متزايدة من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية داخل لبنان والمناطق الحدودية. كما يعيش سكان الجنوب اللبناني حالة من القلق بسبب استمرار القصف والتوترات العسكرية المتصاعدة



