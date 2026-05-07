ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا

أعلنت الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,628 شهيدًا، و172,520 مصابًا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 9 شهداء (3 شهداء جدد، و3 شهداء انتشال)، و39 إصابة، مشيرة إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 846 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,418، في حين جرى انتشال 769 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وأضافت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

و في سياق آخر اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال.

وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بقيادة عضو الكنيست السابق "يهودا غليك" باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال أقامت حفل تخرج لـ 100 جندي احتلالي في ساحة حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى المبارك صباح اليوم.