تداول 10 سفن حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن .. بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة .

وأوضح البيان أنه حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 22798 طنا تشمل : 1000 طن أسمنت معبأ و5929 طن يوريا و 15869 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75584 طنا تشمل : 23927 طن قمح و 21681 طن ذرة و 7999 طن حديد و 1948 طن خشب زان و 14609 أطنان خردة و 5420 طن ابلاكاش .

بينما أكد البيان أن حركة الصادر و الوارد من الحاويات بلغت 472 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2326 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 157848 طنًا .. بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 41316 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1205 أطنان قمح متجه إلى صوامع القليوبية ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6076 حركة .