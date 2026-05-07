قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2026 .. المواعيد الرسمية والحد الأقصى للأسعار
مخلفات.. إخماد حريق بجوار موقف سيارات في المنوفية
غدا الاجتماع الفني لمباراة نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
زاهي حواس يفتح ملف "أخلاقيات المتاحف" واسترداد الآثار في قمة سياحية عالمية بقناة السويس
ضبط المتهم بالتحرش بالفتيات أمام كلية البنات بمصر الجديدة
هل على المال المستحق للمالك لدى المستأجر زكاة.. دار الإفتاء تجيب
أحمد موسى: زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سلطنة عمان تحمل رسائل دعم وتضامن
الشرطة البريطانية : اعتقال شخص هدد الأمير أندرو
أزهري: تعدد الزوجات علاج وفي مصلحة المرأة بعد ارتفاع العنوسة لـ 13.5 مليون
قبل زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين .. أبناء ترامب يدخلون في نزاع مع ملياردير صيني
زيادة جديدة .. الذهب يرتفع 85 جنيهًا بعد ساعتين من التعاملات المسائية
غرامة 50 ألف ريال.. الداخلية السعودية تعلن الحرب على مخالفات الحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد صلابة الموقف العربي ووحدة الصف في مواجهة التحديات

النائب إيهاب إمام
النائب إيهاب إمام
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص القيادتين على استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

عمق الروابط التاريخية بين مصر والإمارات 

وقال إمام، خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان يجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويؤكد وجود رؤية موحدة تجاه دعم استقرار المنطقة والحفاظ على أمن الدول العربية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضاف إمام أن تأكيد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي محاولات تستهدف أمنها أو استقرارها، يعكس ثبات الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة ترتكز على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة.

وأوضح أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي دائمًا ما تستهدف احتواء الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد، وهو ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.

توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري

وثمن النائب إيهاب إمام ما شهدته الزيارة من تأكيد على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل داعمًا مهمًا لخطط التنمية في البلدين، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

و أكد أن التنسيق المستمر بين مصر والإمارات يعبر عن إدراك مشترك لحجم التحديات الراهنة، وحرص حقيقي على دعم العمل العربي المشترك بما يحفظ أمن واستقرار الشعوب العربية ويعزز فرص التنمية والسلام في المنطقة.

السيسي الرئيس السيسي البرلمان الإمارات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

عمرو غلاب

قيادي بالجبهة الوطنية: زيارة الرئيس للإمارات رسالة تضامن.. ومصر ترفض أي اعتداءات تهدد أمن الدول الشقيقة

مجلس الشيوخ

نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد تحالفًا استراتيجيًا ورؤية عربية موحدة لمواجهة التحديات

حزب الوفد

تحت رعاية البدوي.. متخصصون يتحدثون فى ندوة معهد الدراسات السياسية الوفدى حول «قانون المحليات.. الواقع والمأمول»

بالصور

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي.. زى المطاعم

طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر
طريقة عمل دبابيس الفراخ المشوية بالأرز البسمتي المبهر

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد