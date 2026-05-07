نائب: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تؤكد صلابة الموقف العربي ووحدة الصف في مواجهة التحديات

أكد النائب إيهاب إمام، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحمل رسائل سياسية واستراتيجية مهمة، تعكس قوة العلاقات المصرية الإماراتية، وحرص القيادتين على استمرار التنسيق المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

عمق الروابط التاريخية بين مصر والإمارات

وقال إمام، خلال تصريحات له اليوم، إن اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان يجسد عمق الروابط التاريخية بين البلدين، ويؤكد وجود رؤية موحدة تجاه دعم استقرار المنطقة والحفاظ على أمن الدول العربية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العلاقات بين القاهرة وأبوظبي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكدًا أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأضاف إمام أن تأكيد الرئيس السيسي على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي محاولات تستهدف أمنها أو استقرارها، يعكس ثبات الموقف المصري تجاه الأشقاء العرب، ويؤكد أن الدولة المصرية تتحرك وفق رؤية واضحة ترتكز على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار المنطقة.

وأوضح أن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي دائمًا ما تستهدف احتواء الأزمات عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بعيدًا عن التصعيد، وهو ما يعزز من مكانة مصر الإقليمية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.

توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري

وثمن النائب إيهاب إمام ما شهدته الزيارة من تأكيد على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الإماراتية تمثل داعمًا مهمًا لخطط التنمية في البلدين، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.

و أكد أن التنسيق المستمر بين مصر والإمارات يعبر عن إدراك مشترك لحجم التحديات الراهنة، وحرص حقيقي على دعم العمل العربي المشترك بما يحفظ أمن واستقرار الشعوب العربية ويعزز فرص التنمية والسلام في المنطقة.