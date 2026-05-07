قيادي بالجبهة الوطنية: زيارة الرئيس للإمارات رسالة تضامن.. ومصر ترفض أي اعتداءات تهدد أمن الدول الشقيقة

أكد عمرو غلاب، القيادي بحزب الجبهة الوطنية أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات الشقيقة تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين.

وقال غلاب في تصريحات صحفية له اليوم: الزيارة تأتي في توقيت بالغ الحساسية، وتبعث برسالة تضامن واضحة بأن أمن الإمارات من أمن مصر.

وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع أي اعتداءات أو تهديدات إيرانية تستهدف أمن وسلامة دولة الإمارات.

الوقوف جانب أبو ظبي

وشدد على وقوف القاهرة بكل قوة إلى جانب أبو ظبي في مواجهة أي محاولات للنيل من استقرارها أو المساس بمقدرات شعبها، انطلاقًا من مبدأ وحدة الأمن القومي العربي وترابط الخليج العربي بمصر.

توقيت بالغ الأهمية

وأوضح عمرو غلاب، أن الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية إقليميًا، لتؤكد مجددًا وحدة الرؤية المصرية الإماراتية تجاه التحديات المشتركة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، ومواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف النيل من سيادة دول المنطقة.