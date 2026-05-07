برلماني: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تجسد وحدة الصف العربي وترسل رسالة ردع حاسمة ضد تهديد أمن الخليج

أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن الزيارة الأخوية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولقاءه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، وتؤكد استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

أمن الخليج خط أحمر

وقال لاوندي، في بيان له، إن اللقاء بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يحمل رسائل سياسية مهمة، أبرزها التأكيد على أن أمن الخليج خط أحمر، وأن مصر تقف بكل قوة إلى جانب الدول العربية الشقيقة في مواجهة أي تهديدات تستهدف استقرارها أو سيادتها، مشددًا على أن الدولة المصرية تنطلق من ثوابت راسخة تعتبر أمن الخليج جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية، وأصبحت نموذجًا متكاملًا للشراكة العربية القائمة على وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه قضايا الأمة العربية، فضلًا عن التعاون المستمر في الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأشار لاوندي إلى أن دولة الإمارات قدمت مواقف تاريخية داعمة للدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو، وساندت الشعب المصري في واحدة من أدق المراحل التي مرت بها البلاد، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه المواقف ستظل محل تقدير واعتزاز من الشعب المصري وقيادته السياسية.

دعم استقرار المنطقة

وأوضح أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها المحوري في دعم استقرار المنطقة والحفاظ على تماسك الدولة الوطنية العربية، من خلال التحرك المسؤول القائم على تعزيز الحلول السياسية ورفض الفوضى والتصعيد، وهو ما يتوافق مع الرؤية الإماراتية الساعية لترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد النائب جرجس لاوندي أن التنسيق المصري الإماراتي يمثل أحد أهم ركائز حماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، لافتًا إلى أن قوة العلاقات بين البلدين تنعكس بشكل واضح على حجم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنموي، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم استقرار المنطقة بأكملها.

كما شدد لاوندي على أن العلاقات المصرية الإماراتية لا تقتصر فقط على التعاون السياسي والاستراتيجي، وإنما تستند إلى روابط أخوية وتاريخية عميقة تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن هناك حالة من التلاحم والمحبة الصادقة وعلاقات الدم والمصير المشترك بين المصريين والإماراتيين، وهو ما انعكس بوضوح في المواقف المتبادلة بين البلدين على مدار السنوات الماضية.

واختتم عضو مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تعكس عمق التحالف العربي وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين، كما تؤكد أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل ما يحفظ أمن واستقرار الدول العربية ويصون مقدرات شعوبها.