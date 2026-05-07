الإعلاميين: استدعاء محمد الدسوقي رشدي ورئيس تحرير برنامجه وفقا لتوصية مرصد النقابة

أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارًا باستدعاء الإعلامي محمد الدسوقي رشدي مقدم برنامج هنا القاهرة على شاشة قناة مودرن MTI، ورئيس تحرير البرنامج تامر إبراهيم، وطاقم الإعداد أحمد العيداروسي وعزيز المصري للتحقيق.

جاء قرار النقيب بناءً على توصية المرصد الإعلامي الذي ذكر في تقريره وجود مخالفة مهنية في تناوله موضوعًا من المحظورات في ميثاق الشرف الإعلامي، يتعلق بالدجل والسحر والخرافات التي هي خارج المرجعية العلمية والدينية، وعليه صدر القرار بالتحقيق في الموضوع للوقوف على حقيقته.

مسئولية وطنية

وأكد الدكتور طارق سعدة أننا أمام مسئولية وطنية ومجتمعية ومهنية تستوجب علينا اليقظة الدائمة والمتابعة المستمرة لكافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة الرسمية والخاصة، وإخضاع كل ما يقدم عليها للمرجعية الإعلامية وهي ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.