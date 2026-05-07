قافلة “مطروح الخير” بسيدي حنيش تقدم خدمات متكاملة وتحقق استفادة واسعة للأهالي

تفقد اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام محافظة مطروح أعمال القافلة الشاملة بقرية سيدي حنيش بمرسى مطروح، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من الأهالي.

وقدمت القافلة حزمة متنوعة من الخدمات، منها توقيع الكشف وصرف العلاج لـ 200 مواطن مت القيوم بتوعية 30 سيدة والتقديم لأكثر من 50 وثيقة زواج.

كما تم تقديم أنشطة لـ 300 طالب، و100 طالب بمكتبة مصر العامة بالاضافة الى اقامة ندوة عن مخاطر التسرب من التعليم.

كماتم استخراج 30 بطاقة رقم قومي و تلقي أكثر من 50 شكوى وطلب لقطاع المياه .كما شهدت القافلة حوارًا مجتمعيًا مع الأهالي، لنقل تحيات المحافظ والاستماع لمطالبهم، في إطار تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا.

