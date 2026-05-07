هند صبري في رسالة مؤثرة من تونس: أول مرة من غير أمي.. كل تفاصيل البلد فيها هي

نشرت الفنانة هند صبري رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، كشفت فيها عن شعورها خلال أول زيارة لها إلى تونس بدون والدتها الراحلة.

وقالت هند صبري في منشورها: “أول مرة تونس من غيرك يا أمي.. اللي اكتشفته هو أنتي تونس وتونس أنتي.. كل باب، كل صحن، كل ريحة هي أنتي.. اللّه يرحمك ويصبرني يا أمي، والتّه يحميكي ويحفظك يا تونس”.

وتفاعل عدد كبير من جمهورها مع كلماتها، التي عبّرت فيها عن ارتباطها العاطفي العميق بوالدتها.

تحل النجمة هند صبري ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم الخميس 14 مايو من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".



وتظهرهند صبري لأول مرة بصحبة ابنتيها عالية وليلى، في حلقة تكشف بعض الجوانب الإنسانية التي لا يعرفها الجمهور عن هند صبري.

تحكي هند وبناتها تفاصيل عن العلاقة الخاصة التي تجمهم، وكيف أنها صديقة لبناتها.