لأول مرة.. هند صبري وبناتها ضيوف معكم منى الشاذلي

تحل النجمة هند صبري ضيفة على الإعلامية منى الشاذلي في حلقة يوم غد الخميس من برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON".



وتظهرهند صبري لأول مرة بصحبة ابنتيها عالية وليلى، في حلقة تكشف بعض الجوانب الإنسانية التي لا يعرفها الجمهور عن هند صبري.

تحكي هند وبناتها تفاصيل عن العلاقة الخاصة التي تجمهم، وكيف أنها صديقة لبناتها.



خلال الحلقة تحكي هند تفاصيل وكواليس خاصة عن مسلسلها الأخير "مناعة" الذى عرض فى شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا، كما تتحدث عن صعوبة تقديم عمل يلقي الضوء على منطقة الباطنية في فترة زمنية مختلفة هي فترة الثمانينيات.

تتطرق هند صبري إلى أسباب ابتعادها عن دراما رمضان لفترة تخطت الـ 4 أعوام منذ تقديم مسلسل هجمة مرتدةن والأسباب التي شجعتها على العودة من خلال مسلسل مناعة.



ولأول مرة تتحدث هند عن أزمتها الأخيرة وسر لجؤها للقضاء وكيف تعاملت مع حملة التشهير ضدها، كما تطرقت إلى وفاة والدتها وفترة مرضها وكيف أخفت عنها طبيعة المرض.

كما تتحدث هند صبري بمزيد من التأثر عن ارتباطها بمصر وعلاقتها بالأماكن والأشخاص مؤكدة انها تحمل محبة وتقدير وعرفان لمصر وأهلها.