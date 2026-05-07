محامي عمرو الدجوي: دعوى الحجر لحماية الدكتورة نوال وليس المساس بها

أكد المستشار القانوني ياسر حسن، محامي الدكتور عمرو الدجوي، أن الدعوى المقامة بشأن طلب الحجر على الدكتورة نوال الدجوي لا تستهدف الإساءة إليها أو الانتقاص من مكانتها، وإنما تهدف بالأساس إلى حمايتها والحفاظ على كيانها التعليمي والتاريخي.

الهدف من الدعوى

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور، أن الدكتور عمرو يعتبر جدته بمثابة والدته التي قامت بتربيته، مؤكدًا أن الهدف من الدعوى هو صون اسمها وممتلكاتها وسمعتها.

إحدى رموز التعليم

وأشار إلى أن الأسرة تنظر إلى الدكتورة نوال باعتبارها إحدى رموز التعليم في مصر، لافتًا إلى أن الطلب الأساسي المقدم للمحكمة يتمثل في عرضها على لجنة طبية متخصصة من الطب النفسي والشرعي لتقييم حالتها الصحية والعقلية بشكل دقيق.

تأثيرات صحية أو إدراكية

وأضاف أن هذا الطلب يأتي في إطار الاطمئنان على حالتها، خاصة في ظل التقدم في العمر وما قد يصاحبه من تأثيرات صحية أو إدراكية طبيعية.

كما أوضح أن القضية تم حجزها للحكم في 25 مايو، مشيرًا إلى أن الدكتور عمرو لا يستطيع حاليًا مقابلة جدته، رغم أنه يعتبرها بمثابة والدته الحقيقية التي عاش وترعرع في كنفها طوال حياته، بينما تتواجد الحفيدات معها في الوقت الحالي.