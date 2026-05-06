محامٍ بالنقض: مقترحات قانون الأحوال الشخصية تصلح للمناقشة في برنامج «اديني عقلك» | فيديو

اعترضت الإعلامية بسمة وهبة، على وصف وليد زهران المحامي بالنقض بعض المقترحات بأنها تصلح للعرض في برنامج ساخر "اديني عقلك"، مؤكدة ضرورة الرد بالحجة والواقع بدل السخرية. إلا أن زهران تمسك برأيه، قائلاً: "أنا مُصر على كلامي"، معتبرًا أن بعض المقترحات المطروحة لا ترقى إلى مستوى التشريع الجاد.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، أنّ اعتراضه ليس موجّهًا لأشخاص بعينهم، بل نابع من خبرته اليومية في قضايا الأسرة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو حماية المجتمع والأسرة من أي تشريعات قد تزيد من الأزمات بدل حلها. وأضاف أن الأسرة المصرية تحتاج إلى قوانين عادلة ومنصفة توازن بين جميع الأطراف.

وشدد على أن الحوار المجتمعي يجب أن يكون حقيقيًا وليس شكليًا، وأن أي قانون للأحوال الشخصية يجب أن يُناقش بعمق وموضوعية بعيدًا عن التهكم أو التبسيط الإعلامي.

وأكد أن التعامل مع هذا الملف الحساس يحتاج إلى مسؤولية كبيرة، لأنه يمس حياة ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن جوهر موقفه هو الدفاع عن استقرار الأسرة المصرية، موضحًا أن أي تشريع لا يحقق هذا الهدف سيظل محل اعتراض ونقاش قانوني ومجتمعي مستمر.

https://www.facebook.com/reel/977741405240322