ضحية خطيبها.. محام يعلن تبرعه بالدفاع عن عروس المعصرة

أكد المحامي اميران السيد عثمان، أنه سيدافع عن شهد أحمد ضحية الإعتداء من خطيبها بـ 28 طعنة، خاصة أنه تصور للحظة أن ابنته مكانها، مشيرا إلى أنه تبنى القضية لأن فيها احتمالية أن أي فتاة في مصر يمكن أن تتعرض مثل ما تعرضت له شهد.

وقال إميران السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن الواقعة مأساوية لأبعد الحدود، خاصة أنه نحن أمام قضية شروع في قتل، نتج عنها عاهة مستديمة.

مكان الإصابات يبين نية الفعل

وتابع المحامي إميران السيد عثمان، أن مكان الإصابات يبين نية الفعل، ويبين أقوال المجني عليها بان خطيبها تعمد إسكات صوتها وهاجمها بعدة طعنات وأخر طعنة تكفي لإثبات النية.

