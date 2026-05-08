حسين فهمي يشارك في ندوة التحديات التي تواجه المبدعون العرب بمهرجان كان

تحت عنوان "أعمال غير اعتيادية: النمو والابتكار في مشهد متغير"، يطلق مركز السينما العربية بالتعاون مع سوق الأفلام بمهرجان كان السينمائي، جلسة حوارية تستعرض مرونة وقدرة صناعة السينما والتلفزيون في المنطقة على التكيف، وذلك يوم السبت 16 مايو من الساعة 2 حتى 3 ظهراً على المسرح الرئيسي.



الندوة التي يُديرها مايكل روسر، تركز على كيفية تنقل الكيانات والمبدعين في ظل التحديات المعقدة لفتح فرص جديدة، بدءاً من نماذج التمويل المتطورة إلى الشراكات الناشئة مع جماهير جديدة. وتقدم الجلسة حواراً يستشرف المستقبل حول كيفية استمرار الصناعة في النمو والابتكار رغم التغيرات المتسارعة في البيئة المحيطة.



يشارك في الندوة كل من: النجم حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. بافي ياسين مؤسسة ورئيسة لجنة كردستان للأفلام، وزيد شاكر المدير التنفيذي المكلف لـ "فيلم العلا"، وهناء العمير مخرجة ورئيسة مجلس إدارة جمعية السينما السعودية، ومستشارة إبداعية في استوديوهات MBC، جانلوكا شقرا المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Front Row Filmed Entertainment، وعلاء كركوتي الشريك المؤسس لمركز السينما العربية، والممثل وصانع الأفلام جهاد عبدو.