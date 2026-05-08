المغرب يبتكر جهازا يمنع الغش في الامتحانات

بدأ المغرب إنتاج جهاز يمنع الغش خلال الامتحانات، عبر كشف الموجات الراديوية، حيث انطلق خط إنتاجه في مدينة الصخيرات اليوم /الجمعة/.

يأتي الجهاز - الذي طورته وصنعته المقاولة الشركة الناشئة SensThings التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية (UM6P) - في إطار تطوير الجيل الثاني من نظام "T3 Shield"، وهو جهاز محمول ومتطور مخصص لمكافحة الغش خلال الامتحانات.

ويتميز النظام بكونه وحدة مدمجة لا يتجاوز وزنها 3 كيلوجرامات، ويعمل بتقنية "Edge AI" التي تمكنه من كشف الأجهزة الإلكترونية دون اتصال بالسحابة، مع استقلالية تشغيل تصل إلى 6 ساعات، إضافة إلى أربعة أنماط تشغيلية تشمل فحص القاعات والحقائب والأفراد وتحديد مصادر الإشارات المشبوهة بدقة.

ومن المرتقب أن يتم اعتماد الجهاز خلال امتحانات البكالوريا" الثانوية العامة " بداية شهر يونيو المقبل، على أن يتم توزيعه على أكثر من 2007 مراكز امتحان في أرجاء المغرب.