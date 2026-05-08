ذكريات لا تُنسى .. شمس البارودي: القلب ما زال متعلقًا بأحبابي رغم الفقد والغياب

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي منشورًا، عبّرت فيه عن تأثرها الشديد بأغنية تلقتها من طارق أبو السعود، زوج شيرين، ابنة شقيقتها ناهد، مؤكدة أن العمل الفني أثار مشاعر الحنين بداخلها بشكل كبير.

وقالت البارودي عبر حسابها على موقع "فيس بوك" إن الأغنية لامست مشاعرها منذ اللحظة الأولى لسماعها، مشيرة إلى أنها بحثت عنها حتى عرفت أن من يقدمها هو حسان ثابت، بصوت وصفته بأنه يحمل شجنًا عميقًا نادرًا ما يُسمع، على حد تعبيرها.

وأضافت أنها تأثرت بشكل كبير أثناء الاستماع، قائلة إنها «جهشت بالبكاء» نتيجة ما أثاره العمل من ذكريات ومشاعر مرتبطة بأحبابها الذين ابتعدوا عنها، معبرة عن شوقها العميق لهم ورغبتها في رؤيتهم واحتضانهم من جديد.

كما وجهت رسالة لطارق أبو السعود طالبة منه استخدام هذا الشجن في تصميم صور تجمعها بأحبابها الراحلين عن حياتها اليومية، في إشارة إلى مدى ارتباطها العاطفي بالذكريات التي أعادتها إليها الأغنية.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أنها تعيش حالة من الحنين، لكنها في الوقت نفسه تسلّم أمرها لله، مشيرة إلى أن القلب يظل متعلقًا بمن يحب مهما مر الوقت.