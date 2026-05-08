مصطفى يونس: مباريات القمة أهم من بطولات الدوري وهى من صنعت اسمي

قال مصطفى يونس لاعب النادي الأهلي السابق، إن مباريات القمة أمام الزمالك كانت تمثل له قيمة خاصة تفوق حتى بطولات الدوري، مؤكدًا أن هذه المواجهات صنعت جزءًا كبيرًا من اسمه وشهرته الكروية.

وأضاف يونس خلال تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم «أقدر أخسر 100 بطولة دوري، لكن الأهم عندي الفوز على الزمالك، لأن مباريات القمة لها طابع خاص وبطولة مختلفة».

وتابع: «مواجهاتي أمام الزمالك كانت السبب الحقيقي في شهرتي ونجوميتي، والجميع عرف اسم مصطفى يونس بعدما فزنا على الزمالك 7-1 تحت 18 سنة، وقتها راوغت الفريق بالكامل وسجلت هدفًا».

واستكمل حديثه قائلاً إنه في أول مباراة قمة له مع الفريق الأول تمكن من التسجيل، مشيرًا إلى أن تلك المباراة كان لها تأثير كبير في مسيرته، وأسهمت في تغيير مسار المنافسة وقتها على لقب الدوري.