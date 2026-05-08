قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعادل يحسم مواجهة بتروجيت ووادي دجلة في الدوري
قصة الطواف حول الكعبة.. اعرف الحكمة منه وأنواعه خلال فريضة الحج
مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة
تشكيل الهلال أمام الخلود في كأس خادم الحرمين
اتخانقوا في التدريبات.. ريال مدريد يكشف عن عقوبة فالفيردي وتشواميني
تنسيق 2026 | بدء التقديم للجامعات الأهلية .. وننشر المصروفات الدراسية لجميع التخصصات
بعد التراجع الأخير.. سعر الدولار اليوم في جميع البنوك
حلو بشكل مش طبيعي.. محمد سامي يشيد بـ ممشى أهل مصر
الرد جاء سريعا.. بيان من جامعة عين شمس بشأن واقعة سور كلية البنات
مش هكمل.. مذيعة تنفعل على الهواء وتنهي الحلقة مع عمرو رمزي لهذا السبب
الخارجية الروسية: موسكو تدعو أطراف الصراع حول إيران إلى تجنب التصعيد
في اتصال هاتفي.. وزير الرياضة يطمئن على الزمالك قبل ذهاب اتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مات على إيدها وكملت بيه شحاتة.. فيديو مرعب يكشف مأساة رضيع استغلته متسولة في إمبابة

السيدة المسنة
السيدة المسنة
أحمد العيسوي

شهدت منطقة إمبابة واقعة صادمة أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن، بعدما عثر الأهالي على طفل رضيع فارق الحياة أثناء وجوده مع سيدة مسنة كانت تتسول به في الشارع، وسط روايات متضاربة حول هويته وظروف وجوده معها.

وبحسب شهود عيان، ظلت السيدة تحمل الطفل لساعات طويلة أثناء التسول بين المارة، بينما كان الرضيع في حالة إعياء شديدة ويبكي بشكل متواصل، ما دفع البعض للاعتقاد بأنه يعاني من الجوع أو الإرهاق، في الوقت الذي استمرت فيه المتسولة في استغلاله لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال.

ومع مرور الوقت، لاحظ عدد من الأهالي أن الطفل لم يعد يتحرك، ليقتربوا منها ويكتشفوا أن الرضيع فارق الحياة، الأمر الذي تسبب في حالة صدمة كبيرة بين الموجودين بالمكان.

روايات متضاربة حول هوية الطفل

وخلال مناقشة السيدة، أدلت بأقوال متناقضة بشأن الطفل، إذ ذكرت في البداية أنه حفيدها، قبل أن تغير روايتها لاحقًا وتؤكد أن أحد السائقين أعطاها الرضيع من أجل التسول به، ما أثار شكوك الأهالي حول احتمالية تعرض الطفل للخطف أو الاستغلال.

وعلى الفور، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الواقعة، وبدأت في فحص ملابسات الحادث والتحقيق في هوية الطفل، إلى جانب مراجعة أقوال السيدة لكشف حقيقة الواقعة وظروف وفاة الرضيع.

غضب واسع وتحذيرات من استغلال الأطفال

وأثارت الواقعة موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بضرورة مواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، وتشديد الرقابة على الشبكات التي تستخدم الرضع والأطفال لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال في الشوارع.

كما دعا آخرون إلى توجيه أعمال الخير والتبرعات عبر الجمعيات والمؤسسات الرسمية الموثوقة، بدلًا من تقديم الأموال للمتسولين بشكل مباشر، تجنبًا لاستغلال الأطفال في مثل هذه الوقائع المأساوية.
 

عقوبة التسول في القانون المصري

يفرق القانون المصري بشكل واضح بين المحتاج الحقيقي الذي تدفعه الظروف القاسية لطلب المساعدة، وبين من يحول التسول إلى مهنة منظمة ومصدر للكسب السريع، خاصة في الحالات التي تتضمن استغلال الأطفال أو خداع المواطنين باستدرار العطف.

وينص قانون مكافحة التسول على معاقبة كل شخص صحيح البنية يُضبط متسولًا في الطرق العامة أو أمام المحال والأماكن العامة، بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين، مع إمكانية 

تشديد العقوبة حال تكرار الواقعة.

وفي حالة العود إلى ممارسة التسول بعد تنفيذ العقوبة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 6 أشهر، باعتبار أن المتهم اعتاد ممارسة هذا النشاط بالمخالفة للقانون.

أما في حالات ما يُعرف بـ«النصب العاطفي»، فيعاقب القانون كل من يتعمد خداع المواطنين بادعاء المرض أو العجز أو اصطناع إصابات وعاهات وهمية من أجل استعطاف المارة والحصول على الأموال، حيث تصل العقوبة إلى الحبس من شهر إلى 3 أشهر.

القانون يواجه المتسولين والمستغلين بعقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات

وتتعامل الدولة بحزم أكبر مع جرائم استغلال الأطفال في التسول، خاصة استخدام الرضع أو تخديرهم أو إجبارهم على البقاء لساعات طويلة في الشوارع، إذ لا تُصنف تلك الوقائع باعتبارها جنح تسول عادية، بل تندرج تحت جرائم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر.

وتصل عقوبة استغلال طفل في أعمال التسول إلى الحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامات المالية، مع تشديد العقوبة إذا كان المتورط أحد الوالدين أو من له ولاية على الطفل، إلى جانب تدخل الجهات المختصة لحماية الطفل وإيداعه في دور رعاية آمنة.

كما تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها اليومية لضبط المتسولين وشبكات استغلال الأطفال في الشوارع والميادين ومحطات المترو، فيما يؤكد مختصون أن أفضل وسيلة لمواجهة الظاهرة تتمثل في توجيه التبرعات إلى الجمعيات والمؤسسات الرسمية الموثوقة، بدلًا من تقديم الأموال بشكل مباشر في الشوارع، حتى لا تتحول المساعدات الإنسانية إلى مصدر تمويل لعصابات التسول واستغلال الأطفال.

ضربات متتالية لمافيا التسول.. الداخلية تضبط اكثر من 200 متهمًا 

في اقل من اسبوع، كثّفت وزارة الداخلية حملاتها لمواجهة ظاهرة استغلال الأطفال في التسول، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط اكثر من 200 متهمًا في وقائع مختلفة بالقاهرة، تنوعت بين تشكيلات عصابية ومتسولين يستغلون الأطفال والأحداث في استجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.
وكشفت الحملات عن تورط رجال وسيدات في إدارة شبكات منظمة لاستغلال الأطفال بالشوارع والميادين، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق، في إطار جهود الدولة لمواجهة ما بات يُعرف بـ«مافيا التسول» وحماية الأطفال من الاستغلال.

إمبابة طفل رضيع فارق الحياة عقوبة التسول التسول الأجهزة الأمنية استغلال الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات

عيدية الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالجهاز الحكومي قبل عيد الأضحى

مرتبات

بعد 11 يوما.. خبر سار للموظفين قبل العيد بعد توجيه من الرئيس للحكومة

صورة أرشيفية

فلوس بدل السكر والزيت.. مفاجأة حكومية جديدة تنتظر 64 مليون مصري

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

فيروس هانتا

هانتا.. الفيروس المميت يربك العالم القصة الكاملة وأعراضه وطرق الوقاية

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟

الإمارات

الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران

الأدوية

بالأسماء.. الأدوية المسحوبة من الأسواق خلال 2026

ترشيحاتنا

ملابس الإحرام

هل يجوز استخدام المشبك والدبوس في ملابس الإحرام؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء

هل تأثم من طردت قطتها بعد إفسادها المنزل؟.. أمين الإفتاء يجيب

المسجد النبوي

دار الإفتاء: يجوز ارتداء ملابس الإحرام في المدينة المنورة دون عقد النية

بالصور

قصة زواج وطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني| صور

أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني
أحمد سعد وعلياء بسيوني

أخصائي يحذر : 5 عادات يومية تزيد ألم الروماتويد .. وأطعمة تساعد على تهدئة الالتهاب

أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد
أخطاء يومية تزيد ألم الروماتويد

نفاذ حجز تذاكر فيلم افتتاح مهرجان كان خلال دقيقة واحدة

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي

إزالة 9 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

طبية واقعة مستشفي دهب

إشارة خادشة للحياء.. إخلاء سبيل طبيبة مستشفى دهب بكفالة ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد