القبض على ربة منزل بعد اتهامها بالتعدي على طفلتها وتركها بالشارع في الجيزة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن عثور أحد المواطنين على طفلة وقيام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب في الجيزة.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 30/إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة العمرانية بالجيزة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) وبرفقته (شخصان – مقيمان بنطاق محافظة القاهرة) وأقر الأول بعثوره على (طفلة سن 4 "بها أثار سحجات بالرقبة") بنطاق دائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وقيامه عقب ذلك بتصويرها والنشر عنها بمواقع التواصل الاجتماعى، حضر إليه الشخصان المشار إليهما وادعى كل منهما بأن الطفلة ابنته.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد والدة الطفلة (ربة منزل "زوجة أحدهما" – مقيمة بدائرة القسم) وتبين كونها من متعاطى المواد المخدرة، وبمواجهتها أقرت بقيامها بترك طفلتها بمحل العثور عليها دون قصد، وأن الإصابة التى بها قديمة نتيجة تعديها عليها لسابقة تركها المسكن بدون علمها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرض الطفلة وذويها على النيابة العامة لتولي شئونها.

