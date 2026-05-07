بيتخانقوا في المدرسة.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين عامل وأسرة طالب بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 / الجارى تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بحدوث مشاجرة داخل إحدى المدارس بدائرة القسم بين طرف أول (عامل بالمدرسة المشار إليها "مصاب بكدمات وسحجات متفرقة") ، طرف ثان: (طالب بذات المدرسة "مصاب بسحجات " ، والدته) جميعهم مقيمون بدائرة القسم ، لقيام الطالب بإتلاف بعض ممتلكات بالمدرسة ، ولدى استدعاء والدته حدثت بينها وبين الأول مشادة كلامية قام على أثرها نجلها والطرف الأول بالتعدى على بعضهما محدثين إصابتهما.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



