الداخلية تعلن تفاصيل القبض على دنيا فؤاد بتهمة جمع تبرعات بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي وبأحد البرامج التليفزيونية، بشأن إدعاء سيدة إصابتها بأورام -على خلاف الحقيقة- وجمعها مبالغ مالية على سبيل التبرعات من المواطنين بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 6 أبريل، تبلغ لقسم شرطة ثاني الإسماعيلية من صحفية، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بتضررها من سيدة للنصب والاحتيال عليها واستغلالها بجمع تبرعات من متابعيها لعلاجها بزعم إصابتها بأورام على خلاف الحقيقة، ما مكنها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة لذلك.

وأمكن ضبط المشكو في حقها ربة منزل - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبمواجهتها أقرت بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، عقب شعورها بآلام ظنت أنها أورام، ولم تقدم أي مستندات تدعم أقوالها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت الجهات المختصة التحقيق.