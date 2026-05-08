الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 97 مليون جنيه.. وهذه عقوبة المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بنطاق عدد من المحافظات ،ومصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظة أسيوط.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر جنائى شديد الخطورة – محكوم عليه بالسجن فى جنايات "إتجار مخدرات ، سلاح بدون ترخيص ، سرقة بالاكراه ، مقاومة سلطات ") بنطاق محافظة "أسيوط" ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر.. وضبط بحوزتهم (قرابة 720 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، هيدرو، شابو " – 7 آلاف قرص مخدر ومؤثر – 72 قطعة سلاح نارى "23 بندقية آلية ، 31 بندقية خرطوش ، 14 فرد خرطوش ، 4 طبنجات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من (97) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.