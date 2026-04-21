السجن المشدد 7 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهما بمنطقة البساتين.

تفاصيل الواقعة

كانت مباحث قسم شرطة البساتين، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بتضررهم من شخصين يقومان بترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث والتحري عن صحة البلاغ.



وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وأن عاطلين كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في تجارة الحشيش المخدر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما حصيلة تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة