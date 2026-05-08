بعد انفصاله عن علياء بسيوني .. كم عدد زيجات أحمد سعد؟

أعلن الفنان أحمد سعد اليوم انفصاله عن زوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، دون توضيح أسباب الانفصال والتي كانت تقوم أيضا بدور مديرة أعماله.

ومن المعروف أن أحمد سعد تزوج 4 مرات، الأولى هي لبنى بيومي وهي أم ولديه أحمد وجودي، التي تزوجها عام 2006 وانفصل عنها في 2011 أي بعد 5 سنوات من الزواج.

الزوجة الثانية هي الفنانة ريم البارودي التي تزوجها بعيدا عن الإعلام وانفصل عنها بعدها بأيام.

الزوجة الثالثة هي الفنانة سمية الخشاب التي تزوجها عام 2017، وانفصل عنها في 2019 بعد خلافات وصلت إلى الإعلام.

أما مصممة الأزياء علياء بسيوني فقد تزوجها في أغسطس 2021، وأنجب منها ابنتين هما علياء ومريم، ثم انفصلا عام 2023 وعادا مرة أخرى لاستئناف حياتهما الزوجية، قبل أن ينفصلا مجددا اليوم.