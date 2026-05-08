فركش .. أبطال فيلم "طه الغريب" يحتفلون بالانتهاء من التصوير

احتفل صناع فيلم "طه الغريب" بالانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل و بدء مرحله المونتاج استعداد لطرحه بالسينمات للجمهور خلال الفتره المقبله.

وحضر الاحتفال بانتهاء العمل كل من حسن الرداد و تارا عماد وريتال عبد العزيز والمخرج

عثمان ابو لبن ومنتج العمل محمد احمد السبكي وسط اجواء من الفرح والبهجه بينهم وذلك داخل احد اللوكيشنات الخاصة بالفيلم وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفتره الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طة الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و خالد الصاوي و تامر هشام و ريتال عبد العزيز و محمد علي رزق و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات خلال الفتره المقبله بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة في مرحله الجرافيكس والمونتاج.