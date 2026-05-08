الداخلية تضبط سائق تاكسي رفض توصيل مدرس وهدده بالأذى

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة أجرة "تاكسي"؛ لرفضه توصيله لأحد الأماكن في بني سويف، وتهديده بإلحاق الأذى به.

وبالفحص؛ أمكن تحديد القائم على النشر (مدرس– مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا)، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 6 مايو الجاري، وحال تواجده بأحد المواقف بدائرة مركز شرطة بني سويف، قام باستيقاف سيارة "تاكسى" لتوصيله لأحد الأماكن، إلا أن قائدها رفض، وتحدث معه بطريقة غير لائقة، وهدده بإلحاق الأذى به.

وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها (سائق "له معلومات جنائية، لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة بني سويف)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.