عاري الجسد وماسك سلاح.. الداخلية تضبط المتهم بإثارة الذعر في العاشر من رمضان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص “مجرد من ملابسه العلوية”؛ حال قيامه بالتلويح بسلاح أبيض وعصا خشبية، والتعدى على آخر بالسب في العاشر من رمضان، بالشرقية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد المجني عليه (مالك محل - مقيم بالشرقية)، وبسؤاله؛ قرر أنه بتاريخ 25 أبريل المنقضي، قام أحد الأشخاص بمضايقة المارة، والإتيان بأفعال خادشة للحياء بالقرب من المطعم الخاص به، الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.

وأوضح أنه حال معاتبته لهذا الشخص؛ تعدى عليه بالسب، وقام بالتلويح بالسلاح الأبيض والعصا الخشبية "الظاهران بمقطع الفيديو".

وأمكن تحديد وضبط الشخض الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد)، وبحوزته (السلاح الأبيض والعصا الخشبية المستخدمان في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهة المضبوط؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.