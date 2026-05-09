خلاف على تنظيف عربية.. الداخلية تكشف ملابسات التعدي على عامل مغسلة سيارات ببني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام عدة أشخاص بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته أمام محل عمله بمحافظة بني سويف.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة بني سويف بلاغًا من عامل بمغسلة سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، أفاد فيه بتضرره من عاطل ووالدته وصديقه، لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب وإصابته؛ بسبب خلافات حول أولوية غسل سيارة المشكو في حقه بالمغسلة محل عمله.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، كما تم ضبط الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.