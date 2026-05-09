محافظ كفرالشيخ يتابع توصيل الكهرباء لأعمدة الإنارة بطريق عمر أبو العز

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعمال إطلاق التيار الكهربائي والتشغيل التجريبي لأعمدة الإنارة العامة الجديدة بطريق عمر أبو العز «السلخانة» بمدينة دسوق.

جاء ذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والاهتمام برفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي»، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه تم التشغيل التجريبي لعدد 30 عمود إنارة جديد، بعد الانتهاء من تركيبها ومد التوصيلات والكشافات الكهربائية بطول 1000 متر بمنتصف الطريق المزدوج، ضمن أعمال الرصف والتجميل والإنارة بالطريق.

أوضح محافظ كفر الشيخ أن أعمال التطوير تتضمن تنفيذ بنية تحتية متكاملة تشمل تركيب أعمدة إنارة مزدوجة، وأعمال الرصف والتجميل والزراعات، ضمن مراحل تطوير طريق عمر أبو العز، الذي يُعد محورًا مروريًا مهمًا يربط بين شمال وجنوب مدينة دسوق، ويربط طريق دسوق ـ كفرالشيخ بطريق دسوق ـ قلين، وذلك في إطار جهود الدولة لتدعيم ورفع كفاءة المرافق العامة وتحسين البيئة الحضرية.