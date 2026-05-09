على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية

أعلنت محافظة ميناء لنجة جنوبي إيران إستهداف القوات الأمريكية 6 سفن تجارية وصيد إيرانية كان على متنها 20 شخصا.
وقالت المحافظة الإيرانية أن الهجمات تسببت في سقوط 6 جرحى و6 مفقودين إثر استهداف القوات الأمريكية.
وفي وقت سابق ؛ أفادت قناة “فوكس نيوز”، بوقوع انفجارات قرب مضيق مضيق هرمز، بالتزامن مع تقارير عن تعرض ناقلات نفط لهجمات أثناء محاولتها اختراق الحصار البحري المفروض على إيران.
كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية سماع دوي انفجارات في منطقة سيريك القريبة من المضيق، فيما قال مراسل فوكس نيوز عبر منصة إكس إن الجيش الأمريكي نفذ غارات جوية استهدفت “عدة ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار البحري على إيران”.