على متنها 20 شخصا ..القوات الأمريكية تستهدف 6 سفن تجارية وصيد إيرانية

أعلنت محافظة ميناء لنجة جنوبي إيران إستهداف القوات الأمريكية 6 سفن تجارية وصيد إيرانية كان على متنها 20 شخصا.

وقالت المحافظة الإيرانية أن الهجمات تسببت في سقوط 6 جرحى و6 مفقودين إثر استهداف القوات الأمريكية.

وفي وقت سابق ؛ أفادت قناة “فوكس نيوز”،⁠ بوقوع انفجارات قرب مضيق مضيق هرمز، بالتزامن مع تقارير عن تعرض ناقلات نفط لهجمات أثناء محاولتها اختراق الحصار البحري المفروض على إيران.



كما ذكرت وكالة مهر الإيرانية⁠ سماع دوي انفجارات في منطقة سيريك القريبة من المضيق، فيما قال مراسل فوكس نيوز عبر منصة إكس⁠ إن الجيش الأمريكي نفذ غارات جوية استهدفت “عدة ناقلات نفط فارغة كانت تحاول كسر الحصار البحري على إيران”.