جامعه دمياط تهنيء الطلاب الفائزين بمسابقة الطالب والطالبة المثاليين

أعلنت جامعة دمياط برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي - رئيس الجامعة ، عن فوز الطالبة سارة عماد الدين عبد القادر ، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الآداب ورئيس اتحاد طلاب الجامعة، بالمركز الأول في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية، والتي استضافتها جامعة الفيوم خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2026، بمشاركة متميزة من طلاب الجامعات المصرية المختلفة.

وجاءت مشاركة جامعة دمياط في المسابقة تحت رعاية رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد عبده عماشة ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف محمد رفعت مصطفى- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و روان حسين - معيد بكلية الآثار، و دينا العيسوي - مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

وشارك وفد الجامعة في منافسات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، إلى جانب مسابقة “سفراء النوايا الحسنة”، وسط منافسة قوية بين ممثلي الجامعات المصرية، حيث نجحت الطالبة سارة عماد الدين في التأهل إلى التصفيات النهائية ضمن أفضل تسع جامعات على مستوى الجمهورية، بعد أداء متميز عكس ما تتمتع به من تفوق علمي وثقافي، وشخصية قيادية، ومشاركة فعالة في الأنشطة الطلابية، لتتوج بالمركز الأول عن جدارة واستحقاق.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور حمدان ربيع المتولي - رئيس جامعة دمياط، عن خالص تهانيه للطالبة سارة عماد الدين، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الصورة المشرفة لطلاب جامعة دمياط وقدرتهم على المنافسة بقوة وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المحافل الجامعية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إدارة جامعة دمياط تحرص على دعم الطلاب المتميزين ورعاية المواهب الشابة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والأنشطة الطلابية ، إيمانًا بدورهم في بناء مستقبل الوطن وتمثيل الجامعة بصورة تليق بمكانتها، متمنيًا للطالبة دوام التوفيق والنجاح، ولمزيد من الإنجازات والتميز لطلاب جامعة دمياط.

