محمد بركات: الأهلي لازم يقاتل لآخر لحظة حتى لو ضاع الدوري

قال محمد بركات نجم الأهلي السابق إن النادي الأهلي يجب أن يستمر في القتال حتى اللحظة الأخيرة، مؤكدًا أن ما يراه في الفترة الأخيرة يعيد له صورة الفريق الذي اعتاد عليه.

وأضاف بركات خلال ظهوره في برنامج “قهوة فايق”، أن الأهلي الحالي يظهر بروح هجومية وإصرار كبيرين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالمستوى الذي يقدمه الفريق حتى لو لم يحقق لقب الدوري.

وأوضح:“الأهلي اللي أنا أعرفه هو اللي بينزل يكسب الزمالك بثلاثة وإنبي بثلاثة، اللي بيهاجم وعنده روح وإصرار، والجمهور في المدرجات بيساند على طول”.

وتابع أن الأهم في المرحلة الحالية هو عدم الاستسلام، وإنهاء الموسم بشكل قوي، ثم الاستفادة من فترة الراحة، ودراسة الأخطاء، وتجهيز الفريق بشكل أفضل للموسم الجديد، خاصة مع الصفقات المنتظرة.

واختتم حديثه مؤكدًا أن هذا هو الشكل الذي يفضّله للأهلي وجماهيره، حتى لو لم يتوج بالدوري هذا الموسم، طالما أن الفريق يستعيد شخصيته المعروفة.