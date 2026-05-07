محمد بركات: عودة الروح سر انتفاضة الأهلي.. والصفقات لا تعوض نجوم الفريق

أكد محمد بركات، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن تحسن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة يعود بالأساس إلى استعادة الروح القتالية داخل الملعب، إلى جانب تطور الأداء الجماعي بشكل واضح.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن الأهلي افتقد في بداية الموسم للروح والتركيز، مشيرًا إلى أن الانشغال بأمور خارج كرة القدم أثر سلبًا على أداء الفريق.

وأوضح أن عودة الروح انعكست بشكل مباشر على الأداء الجماعي، قائلاً: "مش معنى إنك تعاقدت مع صفقات كبيرة إنك تنسى نجومك اللي حققوا لك بطولات، وده كان خطأ واضح في بداية الموسم".

وأشار إلى تألق طاهر محمد طاهر، مؤكدًا أنه جناح قوي ويستحق التواجد بشكل أساسي، لافتًا إلى أن غضب الجماهير بعد الخسارة أمام بيراميدز بثلاثية كان دافعًا قويًا للاعبين من أجل الانتفاضة وتقديم مستوى مميز في المباريات الأخيرة.

وشدد بركات على أنه لا يفضل التركيز فقط على أسماء اللاعبين، موضحًا أن هناك أخطاء فنية كانت حاضرة، سواء في الانضباط داخل غرفة الملابس أو في خطة اللعب واللمسة الفنية، مؤكدًا أن المسؤولية مشتركة بين اللاعبين والجهاز الفني.