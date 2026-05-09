مدبولي يصل جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس “إسماعيل عمر جيله”

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة، للمُشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تنصيب الرئيس الجيبوتي "إسماعيل عمر جيله".

وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى مطار جيبوتي الدولي؛ عبد القادر كامل محمد، رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية جيبوتي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه المُشاركة المصرية رفيعة المستوى في حفل التنصيب، تعكس عمق العلاقات الأخوية المُتميزة التي تجمع بين مصر وجييوتي، وتؤكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع جيبوتي الشقيقة؛ في كافة المجالات.