الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لموظف سياحي أدين بالاتجار في الحشيش بشرم الشيخ

محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة موظف بإحدى الشركات العاملة في مجال السياحة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شرم الشيخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور عبد الناصر محمد، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل القضية إلى 22 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم ثان شرم الشيخ تفيد بقيام موظف بإحدى شركات المشروعات السياحية، يُدعى «مجدي. س»، وشهرته «المزيني»، بالاتجار في المواد المخدرة، مستغلًا المناطق المزدحمة في ترويج نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من جهات التحقيق، أُعدت مأمورية لضبط المتهم، بعدما كشفت التحريات عن تحديد موعد بينه وبين أحد عملائه بالقرب من أحد الفنادق فئة الخمس نجوم بمدينة شرم الشيخ.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة متوسطة الحجم، عُثر بداخلها على 68 قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 370 جنيهًا، وهاتف محمول، وسلاح أبيض «كتر».

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أقر بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتف المحمول كان يُستخدم لتسهيل التواصل مع العملاء.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن وزن المضبوطات بلغ كيلو و600 جرام من مخدر الحشيش.

وجرى تحرير المحضر رقم 382 لسنة 2026 جنح قسم ثان شرم الشيخ، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق التي أمرت بحبسه احتياطيًا، وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 73 لسنة 2026، حيث أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

