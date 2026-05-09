بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم متاح خلال الفترة من ١ يونيو حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، من خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة الحالي للتحول الرقمي للتيسير على السادة أولياء الأمور، واستعدادًا للعام الدراسى الجديد (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧)، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استكمال ما تم تنفيذه خلال الأعوام السابقة من إنشاء منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية لكافة المحافظات، يمكن لأولياء الأمور من خلالها التقدم إلكترونيًا لأبنائهم (مصري الجنسية)، للالتحاق بالصف الأول الابتدائي بالمدارس (الرسمية)، وكذلك التقدم إلكترونيًا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس (الرسمية والرسمية لغات).

الصف الأول الابتدائي .. شرط السن

وفيما يتعلق بالصف الأول الابتدائي، تؤكد الوزارة أن الحد الأدنى لسن التقدم لا يقل عن ٦ سنوات، ولا يزيد عن ٩ سنوات، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (١٥٤) لسنة ١٩٨٩ بشأن الالتحاق بمدارس الوزارة، أما بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، فيعد الحد الأدنى لسن التقدم هو ٤ سنوات.

وفي هذا السياق، تشير الوزارة إلى أن تنسيق القبول يتم من خلال المديريات التعليمية بكل محافظة وفقًا للكثافات والظروف المتاحة بكل مديرية تعليمية.

كما أوضحت الوزارة أنه فور تسجيل ولي الأمر لطلب التقدم، يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية المقررة، ويمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب إعلان النتيجة، يمكن التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي للطالب، ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة للقبول النهائي، بعد مراجعة الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، يمكن للمدرسة مساعدته، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا، من خلال التطبيق الإلكتروني المُعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، بعد الإطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل، وبطاقة الرقم القومي لولي الأمر، وفي حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائي.

كما تنوه الوزارة أنه بالنسبة للمتقدمين للمدارس الابتدائية ورياض الأطفال (الرسمي)، يتم متابعة موقف التقدم الإلكتروني، والبت في الطلبات المقدمة من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص للمديريات والإدارات التعليمية.

وفيما يخص الطلاب الوافدين، تشير الوزارة إلى أنه على ولي الأمر تقديم أوراق الالتحاق إلى الإدارة التعليمية، حيث تقوم جهة الاختصاص بمراجعة المستندات، ثم يتم إخطار المدارس بالطلاب المقبولين، ويتعين على مديري المدارس تسجيل بياناتهم إلكترونيًا، عقب تحديث قاعدة بيانات المدارس للعام الدراسي الجديد.