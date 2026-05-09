النيابة العامة والاتصالات تنظمان برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي

نظمت إدارة التفتيش القضائي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامجًا تدريبيًا بعنوان “الاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي”، والذي نُفِّذ بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، برفع الكفاءة الفنية لأعضاء النيابة العامة، ونفاذًا لاستراتيجية النيابة العامة للتدريب، واستكمالًا لأوجه التعاون القائم بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد تم تنفيذ 4٤ دورات تدريبية ضمن البرنامج، استفاد منها 160 عضوًا من أعضاء النيابة العامة.

وشمل البرنامج عددًا من الموضوعات التي تناولت الجوانب الأساسية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المفاهيم الحديثة للتقنيات الرقمية، وإطار الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي، والضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن الجوانب المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير وتحسين الخدمات الحكومية.

وجاء تنظيم هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة على إتاحة التدريب المتخصص لأعضائها، ورفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام تلك التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.

وقد أسفر البرنامج عن عدد من المخرجات المهمة، من أبرزها رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المشاركين، وتعزيز فهمهم لمخاطر واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وتحسين قدرتهم على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسئولة، وتنمية الحس الأمني لديهم فيما يتعلق بحماية البيانات والتعامل مع المخاطر السيبرانية في بيئة العمل القضائي، فضلًا عن تعميق فهمهم لمنظومة الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، ودعم الأدوار المؤسسية في تطوير الخدمات الحكومية.