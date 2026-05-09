خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

أصدر الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، تقريرًا توعويًا حول ملامح الطقس مع بداية شهر بشنس 2026، مؤكدًا أن هذه الفترة تمثل نقطة تحول واضحة نحو الدخول الفعلي في أجواء الصيف المناخي في مصر.

شهر بشنش

وأوضح محمد علي فهيم أن شهر بشنس، وهو الشهر التاسع في التقويم القبطي والممتد من 9 مايو حتى 7 يونيو، يتزامن مع بداية موسم “شمو” أو موسم الحصاد عند المصريين القدماء، لافتًا إلى أن هذا التوقيت يشهد عادة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة وتزايدًا في حدة التقلبات الجوية.

وأشار إلى أن الأيام الأولى من بشنس 2026 شهدت بداية أولى الموجات الحارة الفعلية، والتي تتسم بارتفاعات متتالية في درجات الحرارة يعقبها فترات قصيرة من الهدوء النسبي، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا، وهو ما يعكس بداية نمط الطقس الصيفي الصريح.

أبرز الظواهر الجوية الأيام المقبلة

وأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن من أبرز ملامح المرحلة الحالية انتهاء تأثير البرودة الليلية بشكل شبه كامل، مع استقرار درجات الحرارة الصغرى فوق 15 درجة مئوية، إلى جانب زيادة الإشعاع الشمسي خلال ساعات النهار، بما يجعل الإحساس بالحرارة أكثر شدة مقارنة بالفترات السابقة.

وأضاف أن هذه الفترة تشهد أيضًا زيادة في استهلاك النباتات لطاقتها خلال ساعات الليل نتيجة ما وصفه بـ“التنفس الليلي”، وهو ما قد يؤدي إلى بعض مظاهر الإجهاد وضعف التحجيم في عدد من المحاصيل الزراعية، رغم انتظام عمليات الخدمة.

كما أوضح أن الموجات الحارة المتتابعة ستصبح السمة الغالبة خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع تدريجي في درجات حرارة الليل لتتجاوز 20 درجة مئوية، الأمر الذي يزيد من معدلات الإجهاد الحراري على المحاصيل والإنسان على حد سواء.

اقتراب تعامد الشمس

وحذر من تزايد خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة مع اقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان، وارتفاع تأثير الأشعة قصيرة الموجة، ما يرفع احتمالات الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، لا سيما في أوقات الذروة.