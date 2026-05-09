الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

رسالة بوتين حول الحروب والمصالح الأوروبية في خطاب «يوم النصر» الروسي

منار عبد العظيم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب احتفالات يوم النصر أن النصر بالنسبة لروسيا أمر حتمي ونهائي، وأن أي تنازل عن أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا يُعد هزيمة غير مقبولة. 

هذا الخطاب جاء لتوضيح موقف موسكو الراسخ بأن أي تنازل سيكون له عواقب وخيمة على مكانة روسيا العسكرية والسياسية.

توثيق البطولات العسكرية كرسالة للجماهير

تضمن خطاب بوتين عرض فيلم قصير يوثق بطولات الجيش الروسي على الجبهة، بهدف إيصال رسالة مفادها أن روسيا تخوض معركة ضد ما وصفه بـ "النازية العالمية". 

في هذا السياق، أشار بوتين إلى الدور الأوروبي كخط خلفي لدعم أوكرانيا، خصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة، ما يعكس التوتر المتصاعد بين روسيا وأوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

تهديدات غير شعبوية

 وأوضح الباحث السياسي محمود الأفندي، من موسكو، أن تهديد بوتين بقصف أهداف في أوروبا ليس خطابًا شعبويًا، بل يعكس إدراك روسيا لخطورة استمرار تدفق الطائرات المسيّرة إلى أوكرانيا بمعدل يصل إلى 600–700 مسيّرة يوميًا، بالإضافة إلى برنامج زيلينسكي الجديد لإرسال 1000 مسيّرة يوميًا، والذي يُشكل ضغطًا كبيرًا على منظومات الدفاع الجوي الروسية ويستهدف البنية التحتية والمدنيين داخل روسيا.

أوروبا في مرمى التهديد

أشار الأفندي إلى أن وزارة الدفاع الروسية تعتبر مصانع الطائرات المسيّرة في أوروبا أهدافًا مشروعة إذا استمر الدعم العسكري لأوكرانيا. 

وذكر أن هناك 27 مصنعًا في دول مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا ولاتفيا، ما يجعل النزاع يتجاوز حدود أوكرانيا ويصبح مواجهة استراتيجية واسعة النطاق.

 

مبادرة أوروبية للحوار

وأشار الأفندي إلى أن روسيا ترى أن إنهاء الصراع يتطلب مبادرة أوروبية. فقد أوضح بوتين أن الحوار ممكن، لكنه مشروط بأن يبادر الأوروبيون لتقديم خطوة عملية، وإلا فإن موسكو ستواصل التصعيد العسكري بهدف إنهاء ما تعتبره تهديدًا وجوديًا لأمنها القومي.

التنمية المحلية: تمويل 1614 مشروعًا صغيرًا بـ31.5 مليون جنيه وتوفير فرص عمل

حل مؤقت لمواجهة فقد الكهرباء.. كيفية الانتقال إلى العداد الكودي

مصافي النفط الصينية في مرمى العقوبات الأمريكية… كيف سترد بكين؟

حملات مرورية مكثفة بشوارع الشرقية لتحقيق السيولة والإنضباط المروري

بين الرجل والمرأة.. خبير: العلاقات الرمادية أخطر أنواع التعلق العاطفي

صوامع وشون الشرقية تستقبل 375 ألف طن من القمح المورد

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

