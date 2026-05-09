نشوب حريق في محرك بطائرة ركاب أمريكية واصطدامها بأحد المشاة أثناء الإقلاع

أعلنت شركة طيران "فرونتير" الأمريكية أن طائرة ركاب تابعة للشركة ألغت إقلاعها المتجه إلى لوس أنجلوس الليلة الماضية بعد تعرض أحد محركاتها لحريق، كما أفادت تقارير بأنها اصطدمت بأحد المشاة على مدرج مطار دنفر الدولي.

وقالت السلطات في مطار دنفر الدولي، حسبما أورد موقع (يو إس نيوز) الأمريكي، إن حريقًا محدودًا اندلع في أحد المحركات وتم إخماده على الفور من قبل ⁠إدارة الإطفاء.

وذكرت شركة "فرونتير" أنه تم الإبلاغ عن وجود دخان في مقصورة طائرة من طراز "إيرباص A321"، مما دفع الطيارين إلى إلغاء الإقلاع، مؤكدةً أنه تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 224 راكبًا وجميع أفراد الطاقم.

ولم تقدم شركة الطيران ولا المطار أي تفاصيل عن الشخص الذي أفادت التقارير بأنه تعرض للاصطدام، فيما أعلنت شركة الطيران أنها تحقق في الحادث وتجمع المزيد من المعلومات بالتنسيق مع إدارة المطار والجهات المختصة بالسلامة الجوية

وأفادت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية بأن راكبًا على الأقل أصيب بجروح طفيفة.