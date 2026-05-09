منتدى الأعمال الأفريقي يدين الهجوم على الإمارات

أعرب منتدى الأعمال الأفريقي عن إدانته الشديدة لهجوم إيران على دولة الإمارات العربية المتحدة في 4 مايو الجاري.

وقال رئيس منتدى الأعمال الأفريقي الدكتور لاديسلاس بروسبر أغبيسي - بحسب بيان للمنتدى - "إن هذا العمل يُمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويُشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأضاف: "نتضامن تضامنًا كاملًا مع قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، ونؤكد حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة والقانونية للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

وناشد المنتدى جميع الدول والقادة والمؤسسات الأفريقية اتخاذ موقف واضح، والوقوف بحزم دفاعًا عن السيادة والسلام والنظام الدولي.