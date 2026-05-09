الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

الإسكندرية تتجمل.. الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي في عروس البحر المتوسط لافتتاح جامعة سنجور.. وخطة شاملة لتأمين الزيارة

أحمد بسيوني

استعدت محافظة الإسكندرية لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارتهما المقررة اليوم السبت، والتي تشهد افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، إلى جانب جولة بعدد من الأماكن التاريخية والسياحية بالمحافظة، في إطار التعاون القائم بين مصر وفرنسا في عدد من المجالات المختلفة.

حالة استنفار بمختلف القطاعات

وشهدت المحافظة على مدار الساعات الماضية حالة من الاستنفار الكامل بمختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، لضمان خروج الزيارة بصورة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالمنطقة.



 

وكثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، خاصة بمناطق بحري، وقلعة قايتباي، وكورنيش الإسكندرية، حيث واصلت شركة نهضة مصر أعمال رفع المخلفات وتجريد الأتربة والغسيل، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والمتابعة الميدانية المستمرة بمختلف المحاور الرئيسية.

كورنيش الإسكندرية يتزين بالأعلام المصرية والفرنسية

كما تزين كورنيش الإسكندرية بالأعلام المصرية والفرنسية، في مشهد يعكس أجواء الترحيب بالزيارة التاريخية المرتقبة، ويؤكد عمق الروابط الممتدة بين القاهرة وباريس.

خطة أمنية ومرورية متكاملة

وعلى الصعيد الأمني، رفعت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، مع تنفيذ خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين خطوط السير والمنشآت الحيوية ومحيط أماكن الزيارة، حيث شهدت الشوارع والميادين انتشارًا مكثفًا للدوريات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، إلى جانب تعزيز التواجد المروري لتحقيق السيولة ومنع التكدسات.

رفع حالة الطوارئ بكهرباء الإسكندرية

وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء رفع حالة الطوارئ، مع مراجعة شبكات التغذية الكهربائية بالمواقع المستهدفة، والدفع بماكينات طوارئ وبدائل احتياطية لضمان استقرار التيار الكهربائي والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار حرص الدولة المصرية على خروج الزيارة بصورة مشرفة تعكس قدرة مؤسساتها التنفيذية والأمنية على تنظيم وتأمين الفعاليات الدولية الكبرى بكفاءة واقتدار، بما يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية. 

حملة مكبرة
مخاطر التواجد في العلاقات العاطفية الرمادية
قمح
غادة عبد الرازق
