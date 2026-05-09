ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

قررت نيابة فى الإسكندرية، حبس صاحب محل صاغة ونجله 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تتهمه بالنصب والاستيلاء على أموال مواطنين بدعوى الاستثمار في الذهب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بداية الواقعة

وتعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة منتزه ثالث يفيد ورود عدة بلاغات من الأهالي باستيلاء مالك محل مصوغات على أموالهم بنطاق دائرة القسم.

ضبط المتهمين

وعلى الفور أجرت الأجهزة الأمنية من تحرياتها حول الواقعة وجود عدة بلاغات ضد صاحب محل ذهب، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وابنه، وألقي الأمن القبض علي صاحب المحل ونجله للعرض علي جهات التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.