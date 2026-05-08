الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الإسكندرية تتأهب.. خطة شاملة لتأمين زيارة الرئيسين السيسي وماكرون

أحمد بسيوني

أنهت محافظة الإسكندرية كافة استعداداتها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارتهما المرتقبة غدًا السبت إلى عروس البحر المتوسط، والتي تتضمن افتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، إلى جانب تفقد عدد من المعالم التاريخية والسياحية بالمحافظة، في زيارة تعكس عمق العلاقات المصرية الفرنسية والتعاون المشترك بين البلدين.

حالة استنفار بمختلف القطاعات

وشهدت المحافظة على مدار الساعات الماضية حالة من الاستنفار الكامل بمختلف القطاعات التنفيذية والخدمية، لضمان خروج الزيارة بصورة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية كواحدة من أهم المدن التاريخية والسياحية بالمنطقة.


وكثفت الأجهزة التنفيذية حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، خاصة بمناطق بحري، وقلعة قايتباي، وكورنيش الإسكندرية، حيث واصلت شركة نهضة مصر أعمال رفع المخلفات وتجريد الأتربة والغسيل، إلى جانب تنفيذ أعمال التجميل والمتابعة الميدانية المستمرة بمختلف المحاور الرئيسية.

كورنيش الإسكندرية يتزين بالأعلام المصرية والفرنسية

كما تزين كورنيش الإسكندرية بالأعلام المصرية والفرنسية، في مشهد يعكس أجواء الترحيب بالزيارة التاريخية المرتقبة، ويؤكد عمق الروابط الممتدة بين القاهرة وباريس.

وعلى الصعيد الأمني، رفعت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى، مع تنفيذ خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين خطوط السير والمنشآت الحيوية ومحيط أماكن الزيارة، حيث شهدت الشوارع والميادين انتشارًا مكثفًا للدوريات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة، إلى جانب تعزيز التواجد المروري لتحقيق السيولة ومنع التكدسات.


وفي السياق ذاته، أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء رفع حالة الطوارئ، مع مراجعة شبكات التغذية الكهربائية بالمواقع المستهدفة، والدفع بماكينات طوارئ وبدائل احتياطية لضمان استقرار التيار الكهربائي والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وتأتي هذه التحركات المكثفة في إطار حرص الدولة المصرية على خروج الزيارة بصورة مشرفة تعكس قدرة مؤسساتها التنفيذية والأمنية على تنظيم وتأمين الفعاليات الدولية الكبرى بكفاءة واقتدار، بما يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية.

