فرج عامر: أتمنى فوز الزمالك على اتحاد العاصمة في الكونفدرالية

حرص فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على دعم نادي الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة غدا، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.



وكتب فرج عامر عبر حسابه على «فيسبوك»: «أتمنى فوز الزمالك على اتحاد العاصمة، علشان الكرة المصرية ما تطلعش من المولد الكروي هذا العام بلا حمص».

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام اتحاد العاصمة الجزائري، مساء غد السبت، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك على ملعب «5 يوليو» بالجزائر، قبل لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 16 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير من جانب جماهير الزمالك الساعية لرؤية فريقها يقترب من التتويج باللقب القاري.