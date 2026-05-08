الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعزي بعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

كشف الإعلامي أمير هشام، أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدم التعازي لبعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة.

الاتحاد الجزائري يعزي بعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدّم التعازي لبعثة الزمالك في وفاة والد محمد شحاتة خلال الاجتماع الفني لمباراة اتحاد العاصمة، اليوم الجمعة".

وتوفي والد محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صباح اليوم، وذلك قبل أيام من مباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

شقيق محمد شحاته يعلن وفاة والده

ونشر أحمد شحاتة، شقيق اللاعب محمد شحاتة، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أبويا في ذمة الله.. نور عيني وقلبي في ذمة الله”.

الزمالك يستعد لاتحاد العاصمة

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، المقرر له غدا، 9 مايو، على ملعب 5 جويلية بالجزائر.