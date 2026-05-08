ترامب يعلن إطلاق الدفعة الأولى من ملفات الأجسام الطائر ة والظواهر الجوية غير المحددة للعامة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إطلاق الدفعة الأولى من ملفات الحكومة المتعلقة بالأجسام الطائرة غير المعروفة والظواهر الجوية غير المحددة للجمهور.

وقال ترامب - عبر تغريدة على منصة "سوشيال تروث" اليوم /الجمعة/ - "في إطار السعي للشفافية الكاملة والمطلقة، كان شرفًا لي توجيه إدارتي لتحديد وتقديم الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة الفضائية، والظواهر الجوية غير المحددة، والأجسام الطائرة غير المعروفة".

واضاف أن الإدارات السابقة "فشلت في تحقيق الشفافية في هذا الموضوع"، وتابع: "مع هذه الوثائق ومقاطع الفيديو الجديدة، يمكن للشعب أن يقرر بنفسه: ماذا ... يحدث؟".

وأشار ترامب إلى أن الهدف من نشر هذه الملفات هو إتاحة الفرصة للجمهور لمراجعتها ودراستها، معربًا عن أمله في أن يستمتع الناس بهذه التجربة.