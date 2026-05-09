الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

السجن المشدد 15 عامًا لسائق وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة حيازة 19 كيلو حشيش وسلاح ناري بجنوب سيناء

ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا وتغريمه 20 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة 19 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى سلاح ناري و11 طلقة، بدائرة قسم أبورديس.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور وكيل النيابة عبدالناصر محمد، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود أحداث الواقعة إلى 23 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة أبورديس تفيد بقيام المتهم “م. م. ع. ح”، 37 عامًا، مقيم إقامة دائمة بقرية الشيخ هارون أول بمحافظة أسوان، ومقيم إقامة مؤقتة بمدينة أبورديس، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا سيارة ربع نقل، ويتخذ من المقاهي والميادين والطرق العامة مسرحًا لنشاطه الإجرامي.

وكشفت التحريات أن المتهم كان على موعد مع أحد عملائه لتسليم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كما تبين أنه سبق اتهامه في ثلاث قضايا، اثنتان منها مخدرات، والثالثة حرق عمد.

وعقب استئذان جهات التحقيق، تم إعداد كمين للمتهم بالقرب من محل إقامته، وبمجرد خروجه واستقلاله سيارته جرى ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين ومفتاح السيارة.

وبتفتيش السيارة، عُثر على حقيبة كبيرة الحجم بداخلها 1008 قطعة من مخدر الحشيش مختلفة الأشكال والأحجام، كما تم ضبط سلاح آلي عيار 7.62×39 تصنيع أجنبي، وخزنة بداخلها 11 طلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 12,600 جنيه.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من حصيلة بيع سابقة، وأن الهاتفين لتسهيل الاتصال بالعملاء، وأن السيارة تستخدم في نقل وتوزيع المواد المخدرة، فيما أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

وأظهرت نتائج المعمل الكيميائي أن المضبوطات تُعد من مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات، كما تبين أن السيارة المضبوطة تصلح لنقل الكميات المضبوطة.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهم احتياطيًا وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي، مع التحفظ على السيارة والمبلغ المالي على ذمة القضية، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

