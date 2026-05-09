ريهانا توثق صور أطفالها بوشم ضخم مستوحى من رسوماتهم العفوية

لفتت النجمة العالمية ريهانا الأنظار من جديد بعد كشفها عن وشم جديد يحمل طابعًا عائليًا وإنسانيًا خاصًا، إذ قررت تخليد رسومات أطفالها على جسدها من خلال تصميم ضخم على ساقها، في خطوة عكست ارتباطها الكبير بعائلتها وحرصها على الاحتفاظ باللحظات البسيطة والمميزة في حياتها اليومية.

الوشم الجديد جاء مستوحى من رسومات عفوية نفذها أطفالها الثلاثة من شريكها مغني الراب A$AP Rocky، وهم رزا البالغ من العمر ثلاث سنوات، وريوت الذي يبلغ عامين، إضافة إلى طفلها الأصغر روكي البالغ سبعة أشهر. وظهرت الرسومات الأصلية على شكل خربشات طفولية مرسومة بأقلام ملونة، إلى جانب ملصقات مستوحاة من مسلسل الأطفال الشهير PAW Patrol، ما منح التصميم طابعًا بريئًا وعفويًا.

ورغم أن الرسومات الأصلية كانت مليئة بالألوان والتفاصيل الطفولية، اختارت ريهانا تنفيذ الوشم باللون الأسود فقط، للحفاظ على بساطة التصميم ومنحه لمسة فنية أكثر أناقة وثباتًا، مع الاحتفاظ بروح الرسومات التي ابتكرها أطفالها.

شهدت مجموعة من اللقطات من جلسة الوشم، موضحًا أن التصميم بالكامل مستوحى من أفكار ورسومات أطفال ريهانا، وهو ما أضفى على العمل طابعًا شخصيًا نادرًا.

وخلال جلسة تنفيذ الوشم، ظهرت ريهانا بأجواء مرحة وعفوية، إذ تبادلت المزاح مع فريق العمل، كما تحدثت عن شعورها بالألم بسبب حساسية المنطقة التي اختارت وضع الوشم عليها. ولم تخلُ الجلسة من روحها الساخرة المعتادة، حيث علّقت بطريقة طريفة أثناء التصوير على ضرورة التأكد من ظهورها بشكل مثالي في الصور الرئيسية.

ويؤكد المقربون من النجمة العالمية أن أطفالها بدأوا يُظهرون اهتمامات فنية مبكرة، سواء في الرسم أو الموسيقى، وهو ما ينعكس في الأجواء الإبداعية التي تحيط بعائلتهم. وتحرص ريهانا خلال السنوات الأخيرة على الموازنة بين نجاحها الفني العالمي وحياتها العائلية، حيث باتت تشارك جمهورها بين الحين والآخر لحظات خاصة تجمعها بأطفالها بعيدًا عن أجواء الشهرة والأضواء.