بروتوكول جديد لدعم تمويل المشروعات الصغيرة وتعزيز التحول الرقمي.. تفاصيل

شهدت القاهرة توقيع بروتوكول تعاون بين آي فاينانس الحكومية التابعة لوزارة المالية و المتخصصة في الحلول الرقمية والمصرف المتحد، بهدف دعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية بما يسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم النمو الاقتصادي.

ويستهدف التعاون إتاحة حلول تمويلية متكاملة تعتمد على أدوات الإقراض الرقمي، مع تسريع إجراءات التقييم الائتماني وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وخفض التكاليف، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين في مختلف المحافظات من خلال آليات رقمية وشبكات ميدانية داعمة.

ويأتي الاتفاق في إطار توجهات الدولة نحو تمكين قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وداعمًا لخلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي، خاصة في ظل ما يشهده القطاع من اهتمام متزايد لتطوير سلاسل الإمداد ودمج الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المنظومة الرسمية.

كما يؤكد الجانبان أهمية توظيف التكنولوجيا المالية في دعم مجتمع الأعمال، وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل، بما يعزز من قدرة المشروعات على التوسع والنفاذ إلى الأسواق.

ويعد هذا التعاون في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتطوير البنية المالية الداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.